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З Афганістану до України евакуювалася відома кінорежисерка, перша в історії країни жінка-голова кіностудії - Сахра Карімі

З Афганістану до України евакуювалася відома кінорежисерка, перша в історії країни жінка-голова кіностудії - Сахра Карімі

Київ • УНН

 • 47597 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У вівторок в Україні зустрічали борт з врятованими з Афганістану. На борту перебувала і відома афганська режисерка Сахра Карімі, перша в історії країни жінка-голова кіностудії. Про це вона повідомила у Twitter, пише УНН з посиланням також на повідомлення голови ОП Андрія Єрмака.

Деталі

У Twitter режисерка подякувала Академії кіно і телебачення Словаччини, Міністерству закордонних справ і Президенту України Володимирові Зеленському, а також посольству Туреччини та Словаччини за допомогу в евакуації.

“Усі разом (вони) допомогли мені вибратися з Кабула і врятували ще 11 осіб. Я жива і в безпеці”, — написала вона.

“Ці люди буквально вибралися з пекла. В Україні теж знають, що означає опинитися в центрі лиха. Україна продовжить робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиє життя зараз знаходиться під загрозою”, — сказав у свою чергу голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, він був радий привітати Сахру Карімі в Україні.

“Її сім’я тепер в Києві. Вони живі і здорові. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона”, — зазначив Єрмак.

Greeted a flight with rescued  friends in . These people got out of hell - literally.
Ukrainians learned well what it means to be in the centre of a disaster.
 will continue to do everything possible to help Ukrainians and foreigners, whose lives are endangerd in  now.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

Was glad to greet @sahraakarimi & her family in #Kyiv. Now they are safe and sound. @sahraakarimi is the first female chairperson of the @Afghanfilm1 & director whose films are renowned beyond  borders.
It’s a shame that today's  is unsafe for brilliant talents like her. pic.twitter.com/oL1NkNgpac

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

Контекст

Карімі — перша і єдина жінка в Афганістані, яка є кандидаткою наук в галузі кінематографії.

Останній фільм Карімі “Хава, Мар’ям, Аїша” про вагітність і аборти в Афганістані вийшов у 2019 році.

Напередодні у себе в Twitter Карімі попередила, що нова влада може встановити в країні жорсткі ісламські правила і піддати переслідуванням представників творчих професій, зокрема, режисерів. “Вони вбивали наших людей, викрадали дітей, продавали дівчат у якості наречених своїм чоловікам. Це гуманітарна криза, і світ мовчить. Вони заборонять мистецтво. Я та інші режисери — є в їхньому списку”, — написала вона.

Сахра Карімі нагадала, що нещодавно представники талібів катували і вбили афганського комедійного актора Назара Мухаммада Хашу, поета Абдуллу Атіфа, главу департаменту з питань культури і медіа Даву Хана Менапала.

15 серпня радикальний рух “Талібан” оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Його представники захопили державне телебачення в Кабулі і в своєму зверненні закликали громадян до спокою. Рух відмовився від ідеї перехідного уряду, підкреслюючи, що вони чекають повної передачі влади.

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