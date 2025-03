Из Афганистана в Украину эвакуировалась известная кинорежиссер, первая в истории страны женщина-глава киностудии - Сахра Карими

Детали

В Twitter режиссер поблагодарила Академию кино и телевидения Словакии, Министерство иностранных дел и Президента Украины Владимира Зеленского, а также посольство Турции и Словакии за помощь в эвакуации.

“Все вместе (они) помогли мне выбраться из Кабула и спасли еще 11 человек. Я жива и в безопасности”, — написала она.

“Эти люди буквально выбрались из ада. В Украине тоже знают, что значит оказаться в центре бедствия. Украина продолжит делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чья жизнь сейчас находится под угрозой”, — сказал в свою очередь глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, он был рад поздравить Сахру Карими в Украине.

“Ее семья теперь в Киеве. Они живы и здоровы. Жаль, что сегодняшний Афганистан опасен для таких блестящих талантов, как она”, — отметил Ермак.

Greeted a flight with rescued friends in . These people got out of hell - literally.

Ukrainians learned well what it means to be in the centre of a disaster.

will continue to do everything possible to help Ukrainians and foreigners, whose lives are endangerd in now.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

Was glad to greet @sahraakarimi & her family in #Kyiv. Now they are safe and sound. @sahraakarimi is the first female chairperson of the @Afghanfilm1 & director whose films are renowned beyond borders.

It’s a shame that today's is unsafe for brilliant talents like her. pic.twitter.com/oL1NkNgpac

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

Контекст

Карими — первая и единственная женщина в Афганистане, которая является кандидатом наук в области кинематографии.

Последний фильм Карими “Хава, Марьям, Аиша” о беременности и абортах в Афганистане вышел в 2019 году.

У себя в Twitter Карими предупредила, что новая власть может установить в стране жесткие исламские правила и подвергнуть преследованиям представителей творческих профессий, в частности, режиссеров. “Они убивали наших людей, похищали детей, продавали девочек в качестве невест своим мужчинам. Это гуманитарный кризис, и мир молчит. Они запретят искусство. Я и другие режиссеры — следующие в их списке”, — написала она.

Сахра Карими напомнила, что недавно представители талибов пытали и убили афганского комедийного актера Назара Мухаммада Хашу, поэта Абдуллу Атифи, главу департамента по культуре и медиа Даву Хана Менапала.

15 августа радикальное движение “Талибан” объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказался от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.