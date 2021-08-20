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В Ірландії заявили, що отримують дані про факти насильства над жінками в Афганістані

В Ірландії заявили, що отримують дані про факти насильства над жінками в Афганістані

Київ • УНН

 • 15638 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ірландія отримує дані про факти насильства над жінками на території Афганістану, такі проблеми мають відображення на питаннях легітимності будь-якої влади. Про це заявила в четвер журналістам постійний представник Ірландії при ООН Берн Нейсон, передає УНН.

Цитата

“Ми дуже стурбовані ситуацією в аеропорту Кабула. Це дуже складна ситуація, особливо для жінок і в плані доступу в аеропорт”, — сказала вона, особливо загостривши увагу на забезпеченні безпеки.

“Ті, хто хоче покинути країну, жінки і дівчатка, повинні мати можливість безпечно це зробити, — підкреслила постійний представник. — Тут необхідно покращити співпрацю і координацію”.

Деталі

За її словами, деякі жінки бояться залишати будинки. “Ми говорили з жінками, які застрягли по дорозі в аеропорт з дітьми, ми бачили жахливі сцени, — зазначила Нейсон. — У нас є достовірні дані про сексуальне насильство проти жінок не тільки в Кабулі, а й у всьому Афганістані. Це повинно зупинитися. це в дуже великій мірі пов’язано з питанням легітимності будь-якого уряду”.

Довідково

Після перемоги міжнародної коаліції над силами талібів у 2001 році ситуація з правами жінок в Афганістані поліпшувалася вкрай повільно: навіть через 11 років, в березні 2012 року, тодішній президент країни Хамід Карзай, незважаючи на протести жіночих правозахисних організацій, підтримав “кодекс поведінки”, який як і раніше забороняв жінкам виходити з дому без супроводу когось із родичів, а також, наприклад, вступати в діалог з незнайомцями на ринках або на роботі. Втім, становище жінок було дуже різним в залежності від регіону і місця проживання в ньому: у великих містах справа завжди йшла краще, ніж в провінції, як і в традиційно прогресивних регіонах в порівнянні з традиційно консервативними.

Раніше

Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення і заявили, що дискримінації жінок не буде.

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Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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