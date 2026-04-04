В Иране заявляют, что сбили два американских вертолета Black Hawk
Киев • УНН
Представитель командования Ирана сообщил об уничтожении двух вертолетов и самолетов. Американские военные ищут пропавшего пилота на юго-западе страны.
На брифинге в субботу представитель объединенного военного командования Ирана заявил, что в пятницу были сбиты вражеские цели, включая два вертолета, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
AP отмечает, что не смогло независимо проверить эти заявления. Некоторые СМИ в США сообщили о сбитии вертолетов.
Эбрагим Зольфагари заявил в заявлении, опубликованном государственными СМИ Ирана, что это "следует назвать черной и унизительной пятницей для американских и сионистских врагов".
Ранее Иран заявил о сбитии двух американских военных самолетов в пятницу.
В субботу американские военные продолжали поиски пропавшего пилота над отдаленным районом на юго-западе Ирана.
