В Иране заявляют, что сбили два американских вертолета Black Hawk

На брифинге в субботу представитель объединенного военного командования Ирана заявил, что в пятницу были сбиты вражеские цели, включая два вертолета, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

AP отмечает, что не смогло независимо проверить эти заявления. Некоторые СМИ в США сообщили о сбитии вертолетов.

Эбрагим Зольфагари заявил в заявлении, опубликованном государственными СМИ Ирана, что это "следует назвать черной и унизительной пятницей для американских и сионистских врагов".

Ранее Иран заявил о сбитии двух американских военных самолетов в пятницу.

В субботу американские военные продолжали поиски пропавшего пилота над отдаленным районом на юго-западе Ирана.

