В Ірані заявляють, що збили два американські гелікоптери Black Hawk

На брифінгу в суботу речник об'єднаного військового командування Ірану заявив, що в п'ятницю було збито ворожі цілі, включаючи два гелікоптери, передає УНН із посиланням на AP.

AP зауважує, що не змогло незалежно перевірити ці заяви. Деякі ЗМІ в США повідомили про збиття гелікоптерів.

Ебрагім Зольфагарі заявив у заяві, опублікованій державними ЗМІ Ірану, що це "слід назвати чорною та принизливою п'ятницею для американських та сіоністських ворогів".

Раніше Іран заявив про збиття двох американських військових літаків у п'ятницю.

У суботу американські військові продовжували пошуки зниклого пілота над віддаленим районом на південному заході Ірану.

