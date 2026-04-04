В Ірані заявляють, що збили два американські гелікоптери Black Hawk
Київ • УНН
Речник командування Ірану повідомив про знищення двох гелікоптерів та літаків. Американські військові шукають зниклого пілота на південному заході країни.
На брифінгу в суботу речник об'єднаного військового командування Ірану заявив, що в п'ятницю було збито ворожі цілі, включаючи два гелікоптери, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
AP зауважує, що не змогло незалежно перевірити ці заяви. Деякі ЗМІ в США повідомили про збиття гелікоптерів.
Ебрагім Зольфагарі заявив у заяві, опублікованій державними ЗМІ Ірану, що це "слід назвати чорною та принизливою п'ятницею для американських та сіоністських ворогів".
Раніше Іран заявив про збиття двох американських військових літаків у п'ятницю.
У суботу американські військові продовжували пошуки зниклого пілота над віддаленим районом на південному заході Ірану.
США втратили вже сім літаків у війні з Іраном - CNN04.04.26, 14:35 • 26237 переглядiв