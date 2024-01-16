В Иране задержали 20-летнего гражданина Швеции

20-летнего гражданина Швеции задержали в Иране. Об этом пишет SVT Nyheter со ссылкой на Министерство иностранных дел Швеции, передает УНН.

Детали

Посольство в Тегеране поддерживает контакты с местными властями. Министерство иностранных дел поддерживает связь с родственниками в Швеции пишет пресс-служба ведомства.

Мужчину задержали в начале января, но МИД не хочет вдаваться в причины.

Мы не вдаемся в подробности со ссылкой на консульскую тайну пишет МИД.

В Иране казнен первый заключенный, задержанный во время протестов