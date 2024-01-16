В Иране задержали 20-летнего гражданина Швеции
Мужчину задержали в начале января, но МИД не хочет раскрывать причины со ссылкой на консульскую тайну.
На севере Швеции - рекорд холодов с начала века
Самая низкая температура в Швеции с начала нового тысячелетия была зафиксирована 5 января в городе Виттенга на севере Швеции - минус 44,6 градуса. Предыдущий рекорд века составлял минус 44 градуса в Сторбо в 2001 году.
Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA
Лионель Месси был признан игроком года ФИФА за 2023 год, что стало новым рекордом для него и стало третьей победой. В финальном голосовании он обошел других номинантов Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.
"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США
Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что Конгресс США поддерживает предоставление помощи Украине, но пока продолжаются дискуссии относительно деталей. Она призывает американских политиков ускорить принятие решений по финансовой и оборонной помощи для повышения устойчивости Украины.
В Воронеже взрывы, очевидцы пишут об атаке дронов
В российском Воронеже прогремели многочисленные взрывы, по предварительным данным, это были атаки беспилотников. Взрывы повредили жилые дома, на месте происшествия работают экстренные службы.
Россияне провалили первоначальный план действий в Авдеевке - Тимочко
Первоначальный план российской армии в районе Авдеевки не удался, и сейчас они реагируют на развивающуюся ситуацию, утверждает Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск. По мнению Тимочко, продолжающиеся штурмы и атаки могут быть попытками достичь успеха в других местах.
Американские объекты в Эрбиле не пострадали от ракетной атаки Ирана - Reuters
Иранские ракетные удары по Эрбилю не задели американские объекты, по словам американских официальных лиц. Атаки привели к гибели четырех человек, ранению нескольких и приостановке воздушного движения.
В квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова пытались ворваться неизвестные
Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента. Предполагают, что инцидент связан с реакцией власти на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине.
Армия Израиля на границе вступила в перестрелку с контрабандистами наркотиков из Египта
Израильские войска вступили в перестрелку с около 20 подозреваемыми в контрабанде наркотиков, некоторые из которых были вооружены, на границе с Египтом. Частота таких инцидентов является высокой, и контрабандисты часто отвечают стрельбой.
Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение "Дія". С представителем США Пенни Прицкер они обсудили цифровизацию, оборонные технологии, "Дія.Сіті" и "Мрію".