В Ірані затримали 20-річного громадянина Швеції
Київ • УНН
Чоловіка затримали на початку січня, але МЗС не хоче розкривати причини з посиланням на консульську таємницю.
20-річного громадянина Швеції затримали в Ірані. Про це пише SVT Nyheter з посиланням на Міністерство закордонних справ Швеції, передає УНН.
Деталі
Посольство в Тегерані підтримує контакти з місцевою владою. Міністерство закордонних справ підтримує зв’язок із родичами у Швеції
Чоловіка затримали на початку січня, але МЗС не хоче вдаватися в причини.
Ми не вдаємося в подробиці з посиланням на консульську таємницю
В Ірані страчено першого ув'язненого, затриманого під час протестів08.12.22, 14:29 • 675691 перегляд