В Ираке разбился американский военный вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Американский военный вертолет потерпел крушение в провинции Анбар на западе Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам собеседников, речь идет о вертолете HH-60 Pave Hawk. Телеканал Al-Mayadeen, в свою очередь, указывает, что неподалеку от границы с Сирией в районе фосфатного завода разбился вертолет Chinook, который сопровождал другой вертолет Black Hawk.
Мэр города Аль-Кайма Ахмед аль-Махлави рассказал Reuters, что на борту вертолета находились семь человек. Арабский телеканал со ссылкой на источники указывает, что все они погибли. По их данным, спасатели обнаружили пока шесть тел.
Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт аварии вертолета и то, что на его борту находились американские военнослужащие, не уточнив, есть ли среди них пострадавшие и погибшие.
Причины происшествия пока уточняются. Неизвестно, вертолет упал из-за технических сбоев в своей системе или из-за возможной атаки на него. Согласно данным собеседников Al-Mayadeen, вертолет с боеприпасами упал из-за технических сбоев и загорелся после столкновения с землей.
Как сообщал УНН, Fox News сообщил о падении истребителя ВМС США у побережья Флориды.