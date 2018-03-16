В Іраку розбився американський військовий вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Американський військовий вертоліт зазнав аварії в провінції Анбар на заході Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За словами співрозмовників, мова йде про вертоліт HH-60 Pave Hawk. Телеканал Al-Mayadeen, в свою чергу, вказує, що неподалік від кордону з Сирією в районі фосфатного заводу розбився вертоліт Chinook, який супроводжував інший вертоліт Black Hawk.
Мер міста Аль-Кайма Ахмед аль-Махлаві розповів Reuters, що на борту вертольота знаходилися сім чоловік. Арабський телеканал з посиланням на джерела вказує, що всі вони загинули. За їхніми даними, рятувальники виявили поки шість тіл.
Центральне командування Збройних сил США підтвердило факт аварії вертольота і те, що на його борту знаходилися американські військовослужбовці, не уточнивши, чи є серед них постраждалі і загиблі.
Причини події поки уточнюються. Невідомо, вертоліт впав через технічні збої в своїй системі або через можливу атаки на нього. Згідно з даними співрозмовників Al-Mayadeen, вертоліт з боєприпасами впав через технічні збої і загорівся після зіткнення з землею.
Як повідомляв УНН, Fox News повідомив про падіння винищувача ВМС США біля узбережжя Флориди.