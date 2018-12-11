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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Instagram появилась новая функция

Киев • УНН

 • 11205 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в социальной сети Instagram появилась новая функция - отправка голосовых сообщений.

В Instagram появилась новая функция

"Начиная с сегодняшнего дня, вы можете отправить голосовые сообщения в Direct. Говорите так, как вы хотите быть услышанным, будь то шепотом, или кричите комплименты", - говорится в сообщении.

Напомним, социальная сеть Facebook запретила пользователям размещать на платформе фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и публикации с сексуальным подтекстом. Все эти запреты добавляются к запрету распространения порнографии на просторах соцсети.

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