В Instagram появилась новая функция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в социальной сети Instagram появилась новая функция - отправка голосовых сообщений.
"Начиная с сегодняшнего дня, вы можете отправить голосовые сообщения в Direct. Говорите так, как вы хотите быть услышанным, будь то шепотом, или кричите комплименты", - говорится в сообщении.
Напомним, социальная сеть Facebook запретила пользователям размещать на платформе фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и публикации с сексуальным подтекстом. Все эти запреты добавляются к запрету распространения порнографии на просторах соцсети.
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