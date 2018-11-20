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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105125 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 110891 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147872 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142959 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135705 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127869 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170062 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118062 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

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Instagram будет удалять автоматически поставленные лайки и комментарии

Instagram будет удалять автоматически поставленные лайки и комментарии

Киев  •  УНН

 • 13073 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Instagram решил бороться со сторонними приложениями, которые позволяют автоматически оставлять комментарии, лайки и “накручивать” количество подписчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный центр соцсети.

Компания создала технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся подобными сервисами, и удалять “накрученные” лайки. Владельцы аккаунтов будут получать уведомления от соцсети в случае удалении подписчиков и комментариев.

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Instagram отмечает, что “накрутка” лайков и комментариев противоречит правилам соцсети. Кроме того, использование таких приложений опасно, так как пользователи предоставляют им доступ к учетной записи.

Как сообщал УНН, соучредители сервиса Instagram, которым владеет компания Facebook, Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в ближайшие недели. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, Систром и Кригер, которые с 2010 года работали вместе над созданием соцсети, не называют причин своей отставки. Кевин Систром занимал должность главного управляющего, а Майк Кригер — главного технического директора.

После этого стоимость акций американской компании Facebook снизилась более чем два процента.

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