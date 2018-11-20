Instagram будет удалять автоматически поставленные лайки и комментарии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Instagram решил бороться со сторонними приложениями, которые позволяют автоматически оставлять комментарии, лайки и “накручивать” количество подписчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный центр соцсети.
Компания создала технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся подобными сервисами, и удалять “накрученные” лайки. Владельцы аккаунтов будут получать уведомления от соцсети в случае удалении подписчиков и комментариев.
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Instagram отмечает, что “накрутка” лайков и комментариев противоречит правилам соцсети. Кроме того, использование таких приложений опасно, так как пользователи предоставляют им доступ к учетной записи.
Как сообщал УНН, соучредители сервиса Instagram, которым владеет компания Facebook, Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в ближайшие недели. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, Систром и Кригер, которые с 2010 года работали вместе над созданием соцсети, не называют причин своей отставки. Кевин Систром занимал должность главного управляющего, а Майк Кригер — главного технического директора.
После этого стоимость акций американской компании Facebook снизилась более чем два процента.