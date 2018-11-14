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Instagram відновив офіційний акаунт Рамзана Кадирова

Instagram відновив офіційний акаунт Рамзана Кадирова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Соціальна мережа Instagram відновила офіційний акаунт глави Чечні Рамзана Кадирова, заблокований в грудні минулого року. При цьому сторінка в Facebook залишається заблокованою, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

Зараз на ній значаться дописи, останній з яких датований 2017 роком. У прес-службі Кадирова підтвердили, що сторінка глави Чечні в соцмережі відновлена.

Сам Кадиров відновлення аккаунту назвав торжеством справедливості.

“Весь цей час мільйони моїх підписників були позбавлені можливості отримувати інформацію з перших рук. Також не могли безпосередньо до мене звертатися тисячі жителів Чечні та інших регіонів, які раніше, минаючи всі бюрократичні інстанції, піднімали проблеми, оперативно отримували допомогу з життєво важливих питань”, — написав він на своєму каналі в Telegram.

Нагадуємо, 23 грудня 2017 року сторінки Кадирова в Facebook і Instagram стали недоступні. Компанія Facebook роз’яснила, що причиною блокування акаунтів є включення його прізвища до списку санкцій США.

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого місяця, глава Чечні заявив, що питання з адміністративного кордону між Чечнею і Інгушетією, який був встановлений відповідною угодою в кінці вересня з ратифікацією документа парламентами республік в жовтні, закрите.

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