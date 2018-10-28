Кадиров про обмін територіями: питання щодо кордону між Чечнею і Інгушетією закрите
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Питання з адміністративного кордону між Чечнею і Інгушетією, який був встановлений відповідною угодою в кінці вересня з ратифікацією документа парламентами республік в жовтні, закрите, повідомив журналістам в суботу голова Чечні Рамзан Кадиров, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“Ми прийняли рішення — раз і назавжди закінчити спірне питання, яке завжди обговорювалося, — сказав Кадиров. — Це питання для нас закрите: угода підписана, закони прийняті”. “Для мене як голови ЧР питання закрите, — додав він. — Між нами ніколи не буде війни, сварки”.
За його словами, угода підписана, щоб поліпшити економічні, культурні, політичні та братські відносини між республіками. “Деякі люди не розуміють. Зрозуміють, потрібен час”, — упевнений Кадиров.
Він зазначив, що немає планів щодо об’єднання Чечні та Інгушетії. “Це наша територія, і інгушська територія. Питання кордону закрите”, — підкреслив голова Чечні. “Укрупнення регіонів в цілому для Росії не прийнятно, — вважає Кадиров. — Питання в Росії не стоїть. У сьогоднішній Росії неактуальне”.
Нагадуємо, Чечня та Інгушетія не згодні на територіальний обмін, у регіонах частково було обмежено рух та вимкнено інтернет.