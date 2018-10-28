Кадиров про обмін територіями: питання щодо кордону між Чечнею і Інгушетією закрите

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Питання з адміністративного кордону між Чечнею і Інгушетією, який був встановлений відповідною угодою в кінці вересня з ратифікацією документа парламентами республік в жовтні, закрите, повідомив журналістам в суботу голова Чечні Рамзан Кадиров, інформує УНН з посиланням на ТАРС.