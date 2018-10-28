Кадыров об обмене территориями: вопрос о границе между Чечней и Ингушетией закрыт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вопрос по административной границе между Чечней и Ингушетией, которая была установлена соответствующим соглашением в конце сентября с ратификацией документа парламентами республик в октябре, закрыт, сообщил журналистам в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы приняли решение — раз и навсегда закончить спорный вопрос, который всегда обсуждался, — сказал Кадыров. — Этот вопрос для нас закрыт: соглашение подписано, законы приняты”. “Для меня как главы ЧР вопрос закрыт, — добавил он. — Между нами никогда не будет войны, ссоры”.
По его словам, соглашение подписано, чтобы улучшить экономические, культурные, политические и братские отношения между республиками. “Некоторые люди не понимают. Поймут, нужно время”, — уверен Кадыров.
Он отметил, что нет планов относительно объединения Чечни и Ингушетии. “Это наша территория, и ингушская территория. Вопрос границы закрыт”, — подчеркнул глава Чечни. “Укрупнение регионов в целом для России не приемлемо, — считает Кадыров. — Вопрос в России не стоит. В сегодняшней России неактуален”.
Напоминаем, Чечня и Ингушетия не согласны на территориальный обмен, в регионах частично было ограничено движение и выключен интернет.