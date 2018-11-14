Instagram восстановил официальный аккаунт Рамзана Кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Социальная сеть Instagram возобновила официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, заблокированный в декабре прошлого года. При этом страница в Facebook остается заблокированной, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Сейчас на ней значатся посты, последний из которых датирован 2017 годом. В пресс-службе Кадырова подтвердили, что страница главы Чечни в соцсети восстановлена.
Сам Кадыров восстановление аккаунта назвал торжеством справедливости.
“Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции, поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам”, — написал он на своем канале в Telegram.
Напоминаем, 23 декабря 2017 года страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.
Как сообщал УНН, в конце прошлого месяца, глава Чечни заявил, что вопрос с административной границы между Чечней и Ингушетией, который был установлен соответствующим соглашением в конце сентября с ратификацией документа парламентами республик в октябре, закрыт.