Instagram буде видаляти автоматично поставлені лайки та коментарі

Компанія створила технологію, яка дозволяє виявляти акаунти, які користуються подібними сервісами, і видаляти “накручені” лайки. Власники акаунтів будуть отримувати повідомлення від соцмережі в разі видаленні передплатників та коментарів.

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Instagram зазначає, що “накрутка” лайків і коментарів суперечить правилам соцмережі. Крім того, використання таких додатків небезпечно, тому що користувачі надають їм доступ до власного облікового запису.

Як повідомляв УНН, співзасновники сервісу Instagram, яким володіє компанія Facebook, Кевін Сістром і Майк Крігер оголосили про відставку і відхід з компанії в найближчі тижні. Про це в понеділок повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела. За даними видання, Сістром і Крігер, які з 2010 року працювали разом над створенням соцмережі, не називають причин своєї відставки. Кевін Сістром займав посаду головного керуючого, а Майк Крігер — головного технічного директора.

Після цього вартість акцій американської компанії Facebook знизилася на понад два відсотки.