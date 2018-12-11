В Instagram з’явилась нова функція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Від сьогоднішнього дня в соціальній мережі Instagram з’явилась нова функція – відправка голосових повідомлень.
"Починаючи з сьогоднішнього дня, ви можете відправити голосові повідомлення в Direct. Говоріть так, як ви хочете бути почутим, будь-то шепотом, або кричіть компліменти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, соціальна мережа Facebook заборонила користувачам розміщувати на платформі фрагменти еротичних танців, знімки оголених людей та публікації з сексуальним підтекстом. Всі ці заборони додаються до заборони розповсюдження порнографії на просторах соцмережі.
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