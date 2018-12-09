Facebook заборонили публікації з сексуальним підтекстом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Соціальна мережа Facebook заборонила користувачам розміщувати на платформі фрагменти еротичних танців, знімки оголених людей та публікації з сексуальним підтекстом. Всі ці заборони додаються до заборони розповсюдження порнографії на просторах соцмережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на оновленні правила Facebook.
“Ми також обмежуємо використання надмірно сексуальних виразів, які можуть вести до домагань, бо деяка частина нашої глобальної спільноти може сприйняти подібний контент дуже болісно, а він може ущемити можливості людей зв’язуватися зі своїми друзями і більш широкою аудиторією”, — пояснила адміністрація соцмережі.
Адміністрація Facebook акцентує “важливість залучення уваги до проблем сексуального насильства та експлуатації”. Крім цього, адміністрація “проводить розмежувальну лінію, коли контент полегшує, сприяє або координує статеві зв’язки між дорослими”.
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Під оновлений список заборон Facebook потрапили: кадри порнографічного змісту, шоу в стриптиз-клубах, еротичних танців, статевих зносин, знімки оголених людей. Крім вищевказаного під заборону потрапили послання сексуального, еротичного або тантричного змісту, листування з сексуальним підтекстом і відверті натяки, що включають згадка переваг і певних частин тіла.
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