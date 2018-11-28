Facebook видалив пости українців про російську агресію на Азові

"Дезактивовані пости містили посилання на матеріали українських видань, які розповідали про ескалацію в Керченській протоці, нарощування російської військової техніки поблизу українських кордонів, а також про політичні перспективи президента Росії Володимира Путіна", - пише видання.

"Фейсбук (Facebook) закрив два моїх пости. Я думала, може, ті, де не стримувалася і писала певні негарні слова під час учорашнього засідання ВР, але ж ні. Ці пости стосуються російської агресії проти України. Звісно, я надіслала їх на повторну перевірку", - написала медійниця Марина Сингаївська.

"Я додала два хештеги #RussiaAttacksUkraine, #StopRussianAggression. І що ви думаєте? Facebook вирішив видалити мій пост через 3 години. Таке враження, ніби мої два речення дуже сильно травмували репутацію "моєї улюбленої соцмережі". Або ж вони були більш шкідливі, аніж пости ботів і схожих веб-категорій", - написала волонтерка Анастасія Тимофієва.

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Цю ситуацію керівник програм Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич, допис якої про російську агресію також заблокували у Facebook, описала словами "інфовійна триває".

Однією зі статей, яка потрапила під цензуру соцмережі, стало інтерв’ю з відомим російським політологом і професором Лілією Шевцовою, яка водночас є затятим критиком нинішньої політичної системи в Росії і прихильницею України, пише видання. У ньому вона, зокрема, говорить про "кримнашизм", ізоляцію Росії та санкції, а також про те, що зараз "бути непатріотом Росії небезпечно" і що час Путіна минає, йдеться у матеріалі видання.

Два інші заблоковані Facebook матеріали, як зазначається, виявилися новинами. У першій йшлося про напад та захоплення Росією українських суден у нейтральних водах Керченської протоки, де цитувались слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна, що це "абсолютно новий рівень провокацій та агресії" і є бажанням Росії "захопити Азовське море".

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Інша новина передавала заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що Росія підтягнула до кордону з Україною 500 своїх бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації.

Медіаюристу Ігорю Розкладаю таке одночасне блокування публікацій українців про російську тематику видалось дивним, і він вирішив звернутись до адміністрації Facebook, аби відновити їх.

"Я повідомив, що є дивне блокування, яке не має нормальної логіки. І в принципі Facebook достатньо швидко відреагував. Виглядає так, що пости були марковані чомусь як спам. Причин може бути дві. Одна –технічний збій, але мені видалось достатньо дивним те, що три різні публікації, які стосувались Росії, були одночасно заблоковані, і в мене є певні підозри, але підтвердити їх наразі неможливо, бо Facebook не завжди детально пояснює причини блокування", - зазначив він.

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Скаргу до адміністрації соцмережі підготувало Міністерство інформаційної політики України. У МІП вважають, що вищезгадане блокування є наслідком "шкідливого використання мережі зацікавленими особами, або наявності системної помилки в алгоритмах оцінки контенту", вказали у виданні.

"Ми також відзначили, що такою проблемою уражені профілі журналістів. Крім того, були зафіксовані атаки ботів з розповсюдження фейкової інформації про рішення щодо воєнного стану. Все це ми зазначили та очікуємо на відповіді", – заявив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ "суд" в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан.