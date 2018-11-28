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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Facebook удалил посты украинцев о российской агрессии на Азове

Facebook удалил посты украинцев о российской агрессии на Азове

Киев  •  УНН

 • 24211 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сообщения некоторых украинских пользователей Facebook были удалены администрацией соцсети из-за якобы "нарушения стандартов сообщества" в день рассмотрения Верховной Радой вопроса о введении военного положения в Украине, 26 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Дезактивированные посты содержали ссылки на материалы украинских изданий, которые рассказывали об эскалации в Керченском проливе, наращивании российской военной техники вблизи украинских границ, а также о политических перспективах президента России Владимира Путина", - пишет издание.

"Фейсбук (Facebook) закрыл два моих поста. Я думала, может, те, где не сдерживалась и писала определенные нехорошие слова во время вчерашнего заседания ВР, но нет. Эти посты касаются российской агрессии против Украины. Конечно, я послала их на повторную проверку", - написала медийница Марина Сингаевская.

"Я добавила два хэштега #RussiaAttacksUkraine, #StopRussianAggression. И что вы думаете? Facebook решил удалить мой пост через три часа. Такое впечатление, что мои два предложения очень сильно травмировали репутацию "моей любимой соцсети". Или же они были более вредоносные, чем посты ботов и похожих веб-категорий", - написала волонтер Анастасия Тимофеева.

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Эту ситуацию руководитель программ Центра исследований освободительного движения Ярина Ясиневич, сообщение которой о российской агрессии также заблокировали в Facebook, описала словами "инфовойна продолжается".

Одной из статей, которая попала под цензуру соцсети, стало интервью с известным российским политологом и профессором Лилией Шевцовой, которая одновременно является ярым критиком нынешней политической системы в России и сторонницей Украины, пишет издание. В нем она, в частности, говорит о "кримнашизме", изоляции России и санкциях, а также о том, что сейчас "быть непатриотом России опасно" и время Путина проходит, говорится в материале издания.

Два других заблокированы Facebook материала, как отмечается, оказались новостями. В первой речь шла о нападении и захвате Россией украинских судов в нейтральных водах Керченского пролива, где цитировались слова министра иностранных дел Павла Климкина, что это "совершенно новый уровень провокаций и агрессии" и является желанием России "захватить Азовское море".

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Другая новость передавала заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что Россия подтянула к границе с Украиной 500 своих боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации.

Медиаюристу Игорю Розкладаю такое одновременное блокирование публикаций украинцев о российской тематике показалось странным, и он решил обратиться к администрации Facebook, чтобы восстановить их.

"Я сообщил, что есть странная блокировка, не имеющая нормальной логики. И в принципе Facebook достаточно быстро отреагировал. Похоже, что посты были маркированы почему-то как спам. Причин может быть две. Одна технический сбой, но мне показалось достаточно странным, что три различные публикации, касающиеся России, были одновременно заблокированы, и у меня есть определенные подозрения, но подтвердить их пока невозможно, так как Facebook не всегда подробно объясняет причины блокировки", - отметил он.

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Жалобу в администрацию соцсети подготовило Министерство информационной политики Украины. В МИП считают, что вышеупомянутые блокировки являются следствием "вредоносного использования сети заинтересованными лицами, или наличия системной ошибки в алгоритмах оценки контента", указали в издании.

"Мы также отметили, что такой проблемой поражены профили журналистов. Кроме того, были зафиксированы атаки ботов по распространению фейковых информации о решении относительно военного положения. Все это мы отметили и ожидаем ответа", - заявил замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных осудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Украинские Национальные Новости

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