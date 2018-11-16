Facebook має намір створити комісію для розгляду скарг з приводу контенту

Раніше в той же день Facebook розповсюдила чергову доповідь, присвяченій тому, як компанія бореться з публікаціями різного забороненого правилами соцмережі контенту, включаючи повідомлення, що закликають до насильства, агресії та інших проявів ненависті. Як з неї випливає, за період з квітня по вересень поточного року в Facebook було видалено в два рази більше подібних повідомлень в порівнянні з попереднім звітним періодом. Також соцмережа заблокувала понад 1,5 млрд фальшивих акаунтів за цей термін.

Як повідомив в своєму блозі Цукерберг, він прийшов до висновку, що Facebook не повинна самотужки приймати рішення щодо допустимості того чи іншого контенту. У користувачів зараз є можливість оскаржити рішення соцмережі видалити якесь конкретне повідомлення, однак такі скарги розглядаються співробітниками самої компанії. За словами Цукерберга, він в зв’язку з цим бачить необхідність у створенні незалежного наглядового органу при Facebook, який би самостійно вивчав такі випадки.

Як повідомляється, така комісія буде сформована до кінця 2019 року. Хто буде в неї входити, поки невідомо, проте її члени будуть діяти незалежно від команди Facebook. За словами Цукерберга, рішення, прийняті цією комісією, будуть “прозорими і обов’язковими до виконання”. Як він вважає, це виключить можливість зайвого контролю над контентом з боку працівників соцмережі і дозволить переконатися, що рішення про видалення будь-яких повідомлень не приймаються з комерційних міркувань.

“Я вважаю, що з часом цей (наглядовий) орган буде відігравати важливу роль у нашій спільній організації управління (соцмережею)”, — зазначив Цукерберг. За його словами, вже на початку наступного року компанія розпочне консультації з приводу того, яким чином буде сформована дана комісія, з кого вона складатиметься і як краще організувати процес розгляду скарг користувачів.

Нагадуємо, рада директорів Facebook виступила на захист Цукерберга після публікації The New York Times.