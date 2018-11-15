Рада директорів Facebook виступила на захист Цукерберга після публікації The New York Times

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рада директорів компанії Facebook виступила на захист її глави Марка Цукерберга в зв’язку з публікацією газети The New York Times, в якій стверджувалося, що той приховував від громадськості виявлені випадки спроб вплинути на вибори в США за допомогою однойменної соцмережі. Відповідну заяву ради опублікував у четвер телеканал CNBC, передає УНН.