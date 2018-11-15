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Рада директорів Facebook виступила на захист Цукерберга після публікації The New York Times

Рада директорів Facebook виступила на захист Цукерберга після публікації The New York Times

Київ • УНН

 • 9159 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рада директорів компанії Facebook виступила на захист її глави Марка Цукерберга в зв’язку з публікацією газети The New York Times, в якій стверджувалося, що той приховував від громадськості виявлені випадки спроб вплинути на вибори в США за допомогою однойменної соцмережі. Відповідну заяву ради опублікував у четвер телеканал CNBC, передає УНН.

NYT опублікувала статтю, в якій, зокрема, йшлося про те, що керівництво Facebook не вживало оперативних заходів, щоб запобігти випадкам розміщення в соцмережі різних матеріалів, які були спрямовані на втручання в політичні процеси в США. Представники Facebook раніше стверджували, що до публікацій таких даних нібито була причетна Росія. Як повідомило видання, Цукерберг та виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг спочатку нібито приховували подібні випадки або ж ігнорували їх.

Рада директорів в своїй заяві нагадала, що Цукерберг і Сендберг, виступаючи перед членами Конгресу США, вже визнавали, що вони “занадто пізно помітили російське втручання і занадто повільно зробили (необхідні) заходи”. “Ми в раді директорів, навпаки, підштовхували їх до того, щоб діяти швидше”, — наголошується в повідомленні. “Однак зовсім несправедливо припускати, що вони знали про російське втручання і намагалися ігнорувати його або ж перешкоджали розслідуванню події”, — підкреслили в раді директорів.

Там також нагадали, що за останні півтора роки в Facebook значно поліпшили свої технології з тим, щоб запобігати спробам втручання у передвиборчі процеси. У заяві говориться, що, судячи з минулих без особливих інцидентів проміжних виборів в США, Цукерберг та Сендберг досягли “значного прогресу” на цьому напрямку, і рада підтримує їх “тривалі зусилля по боротьбі з неналежним використанням (соцмережі) і поліпшенню безпеки”.

Нагадуємо, Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.

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