Совет директоров Facebook выступила в защиту Цукерберга после публикации The New York Times

NYT опубликовала статью, в которой, в частности, говорилось, что руководство Facebook не предпринимало оперативных мер, чтобы предотвратить случаи размещения в соцсети различных материалов, которые были направлены на вмешательство в политические процессы в США. Представители Facebook ранее утверждали, что к публикациям таких данных якобы была причастна Россия. Как сообщило издание, Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг поначалу будто бы скрывали подобные случаи или же игнорировали их.

Совет директоров в своем заявлении напомнил, что Цукерберг и Сэндберг, выступая перед членами Конгресса США, уже признавали, что они “слишком поздно заметили российское вмешательство и слишком медленно предприняли (необходимые) меры”. “Мы в совете директоров, напротив, подталкивали их к тому, чтобы действовать быстрее”, — отмечается в сообщении. “Однако совершенно несправедливо предполагать, что они знали о российском вмешательстве и пытались игнорировать его или же препятствовали расследованию произошедшего”, — подчеркнули в совете директоров.

Там также напомнили, что за последние полтора года в Facebook значительно улучшили свои технологии с тем, чтобы предотвращать попытки вмешательства в предвыборные процессы. В заявлении говорится, что, судя по прошедшим на прошлой неделе без особенных инцидентов промежуточным выборам в США, Цукерберг и Сэндберг достигли “значительного прогресса” на этом направлении, и совет поддерживает их “продолжающиеся усилия по борьбе с ненадлежащим использованием (соцсети) и улучшению безопасности”.

Напоминаем, Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.