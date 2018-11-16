Facebook намерен создать комиссию для рассмотрения жалоб по поводу контента

Ранее в тот же день Facebook распространила очередной доклад, посвященной тому, как компания борется с публикациями различного запрещенного правилами соцсети контента, включая сообщения, призывающие к насилию, агрессии и другим проявлениям ненависти. Как из него следует, за период с апреля по сентябрь текущего года в Facebook было удалено в два раза больше подобных сообщений по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Также соцсеть заблокировала более 1,5 млрд фальшивых аккаунтов за этот срок.

Как сообщил в своем блоге Цукерберг, он пришел к выводу, что Facebook не должна в одиночку принимать решения по поводу допустимости того или иного контента. У пользователей сейчас есть возможность оспорить решение соцсети удалить какое-то конкретное сообщение, однако такие жалобы рассматриваются сотрудниками самой компании. По словам Цукерберга, он в связи с этим видит необходимость в создании независимого надзорного органа при Facebook, который бы самостоятельно изучал такие случаи.

Как сообщается, такая комиссия будет сформирована к концу 2019 года. Кто будет в нее входит, пока неизвестно, однако ее члены будут действовать независимо от команды Facebook. По словам Цукерберга, решения, принимаемые данной комиссией, будут “транспарентными и обязательными к выполнению”. Как он считает, это исключит возможность излишнего контроля над контентом со стороны работников соцсети и позволит убедиться, что решения об удалении каких-либо сообщений не принимаются по коммерческим соображениям.

“Я считаю, что со временем этот (надзорный) орган будет играть важную роль в нашей общей организации управления (соцсетью)”, — отметил Цукерберг. По его словам, уже в начале следующего года компания приступит к консультациям по поводу того, каким образом будет сформирована данная комиссия, из кого она будет состоять и как лучше организовать процесс рассмотрения жалоб пользователей.

Напоминаем, совет директоров Facebook выступил в защиту Цукерберга после публикации The New York Times.