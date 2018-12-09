Facebook запретили публикации с сексуальным подтекстом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Социальная сеть Facebook запретила пользователям размещать на платформе фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и публикации с сексуальным подтекстом. Все эти запреты добавляются к запрету распространения порнографии на просторах соцсети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновлении правила Facebook.
“Мы также ограничиваем использование чрезмерно сексуальных выражений, которые могут вести к домагательствам, поскольку часть нашего глобального сообщества может воспринять подобный контент очень болезненно, а он может ущемить возможности людей связываться со своими друзьями и более широкой аудиторией”, — пояснила администрация соцсети.
Администрация Facebook акцентирует “важность привлечения внимания к проблемам сексуального насилия и эксплуатации”. Кроме этого, администрация “проводит разграничительную линию, когда контент облегчает, способствует или координирует половые связи между взрослыми”.
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В обновленный список запретов Facebook попали: кадры порнографического содержания, шоу в стриптиз-клубах, эротических танцев, половых сношений, снимки обнаженных людей. Кроме вышеуказанного под запрет попали послания сексуального, эротического или тантрического содержания, переписка с сексуальным подтекстом и откровенные намеки, включающих упоминание преимуществ и определенных частей тела.
Напомним, Президент США Дональд Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в цензуре.