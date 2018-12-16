В Индонезии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сильное землетрясение обрушилось на восточную провинцию Индонезии Папуа. В то же время местные власти не сообщали о пострадавших, передает УНН со ссылкой на AP.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,1 в воскресенье произошел на глубине 61 км. Эпицентр находился примерно в 144 километрах к юго-западу от столицы провинции Джаяпура.
В заявлении Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий говорится, что из-за землетрясения жители близлежащих районов в панике выбежали из своих домов.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.
По сообщению местных СМИ, количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии в сентябре превысила 2,1 тысячи человек.