В Индонезии произошло землетрясение

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,1 в воскресенье произошел на глубине 61 км. Эпицентр находился примерно в 144 километрах к юго-западу от столицы провинции Джаяпура.

В заявлении Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий говорится, что из-за землетрясения жители близлежащих районов в панике выбежали из своих домов.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

По сообщению местных СМИ, количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии в сентябре превысила 2,1 тысячи человек.



