В Індонезії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сильний землетрус обрушився на східну провінцію Індонезії Папуа. Водночас місцева влада не повідомляла про постраждалих, передає УНН з посиланням на AP.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,1 в неділю стався на глибині 61 км. Епіцентр знаходився приблизно в 144 кілометрах на південний захід від столиці провінції Джаяпура.
У заяві Національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих йдеться, що через землетрус жителі довколишніх районів у паніці вибігли зі своїх будинків.
Як повідомляв УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався в Індонезії 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 афтершоків. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м. Проте Агентство метеорології, клімату і геофізики через 30 хвилин після перших поштовхів скасував загрозу цунамі, оскільки прилади не зуміли зафіксувати наближення стихії.
За повідомленням місцевих ЗМІ, кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі в Індонезії у вересні перевищила 2,1 тисячі осіб.