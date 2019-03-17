В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, в воскресенье, 17 марта, на территории полуострова Ломбок (Индонезия) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Геологическую службу США.
По информации Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 48 км к северо-востоку от города Матарам (318,6 тыс. Жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 23,6 км.
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Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, на юго-западе Японии, на полуострове Кии произошел землетрясение магнитудой 5,2.