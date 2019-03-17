В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, у неділю, 17 березня, на території півострова Ломбок (Індонезія) стався потужний землетрус магнітудою 5,5. Про це УНН повідомляє з посиланням на Геологічну службу США.
Заінформацією Геологічної служби, епіцентр землетрусу знаходився в 48 км на північний схід від міста Матарам (318,6 тис. Жителів). Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 23,6 км.
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Даних про потерпілих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, на південному заході Японії, на півострові Киї стався землетрус магнітудою 5,2.