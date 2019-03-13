В Японії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На південному заході Японії, на півострові Киї стався землетрус магнітудою 5,2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Землетрус магнітудою 5,2 стався біля узбережжя префектури Вакаяма, розташованої на півострові Киї. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований в точці з координатами 33,8 градуса північної широти і 134,9 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 50 км.
У деяких районах префектури Вакаяма сила землетрусу склала нижче 4 балів за 7-бальною японською сейсмічною шкалою.
Повідомлень про серйозні пошкодження або травми у результаті землетрусу не надходило, попередження про цунамі не оголошувалося.
Нагадаємо, 8 березня замлетрясенія магнітудою 5,3 відбулося в провінції Папуа в Індонезії.