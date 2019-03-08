В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясения находился в 71 км северо-восточнее региона Ялимо в Папуа. Эпицентр подземных толчков лежал на глубине 10 км", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Предупреждение о цунами не поступало.
Напомним, 1 марта 2019 землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге аргентинской провинции Сунчо Корраль.
Как сообщал УНН, по меньшей мере один человек погиб, более 60 остаются под завалами, вызванными смещением на незаконном золотодобывающем руднике, который произошел на острове Сулавеси 27 февраля 2019 года.