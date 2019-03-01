В Аргентині стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Землетрус магнітудою 5,5 стався на півдні аргентинської провінції Сунчо Корраль. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 27 кілометрах на північний-захід від муніципалітету Гарза. Осередок землетрусу залягав на глибині 566 кілометрів.
Інформації про жертви і руйнування поки не надходило.
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Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року стався землетрус магнітудою 6,4 на півдні від аргентинського міста Ушуайя.