В Аргентине произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от муниципалитета Гарза. Очаг землетрясения залегал на глубине 566 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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Как сообщал УНН, в октябре прошлого года произошло землетрясение магнитудой 6,4 на юге от аргентинского города Ушуайя.