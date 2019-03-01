В Аргентине произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге аргентинской провинции Сунчо Корраль. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает УНН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от муниципалитета Гарза. Очаг землетрясения залегал на глубине 566 километров.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Как сообщал УНН, в октябре прошлого года произошло землетрясение магнитудой 6,4 на юге от аргентинского города Ушуайя.