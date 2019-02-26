На південному заході Китаю через землетрус припинено видобуток сланцевого газу

Землетрус зафіксовано в повіті Жунсянь в понеділок о 13:15 за пекінським часом. За повідомленням Китайського центру сейсмологічних мереж, епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 29,48 градуса північної широти і 104,49 градуса східної довготи. Осередок залягав на глибині 5 км.

Місцеві газовидобувні компанії призупинили роботу з міркувань безпеки і відповідно до вимог виробничої безпеки, повідомили в повітовому уряді.

Станом на 17:00 25 лютого в результаті землетрусу загинули дві людини і 12 отримали травми, в тому числі троє - серйозні. Стихія торкнулася 13260 чоловік, обрушилося дев'ять і пошкоджено 10911 будівель. Прямий економічний збиток розцінюється в 14 млн юанів (2 млн доларів США).



Нагадаємо, потужний землетрус сколихнув Чилі.