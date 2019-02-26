Мощное землетрясение всколыхнуло Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во вторник, 26 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов по шкале Рихтера. Информации о пострадавших и разрушениях не надходило.Про этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает УНН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км к юго-западу от города Кикимбо в провинции Эльке. Очаг землетрясения залегал на глубине 51,8 км.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии произошло сильное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, 22 февраля на востоке Эквадора произошел землетрясение магнитудой 7,5 баллов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате землетрясения на севере Италии закрыли школы