Мощное землетрясение всколыхнуло Чили

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км к юго-западу от города Кикимбо в провинции Эльке. Очаг землетрясения залегал на глубине 51,8 км.



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Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.



Напомним, 22 февраля на востоке Эквадора произошел землетрясение магнитудой 7,5 баллов.



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