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В Японії стався сильний землетрус

В Японії стався сильний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В результаті землетрусу магнітудою 5,8 на японському острові Хоккайдо постраждали, щонайменше, чотири людини, близько 70 будинків зруйновано. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Зазначено, що характер травм у потерпілих незначний.

Загроза цунамі не оголошувалася.

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Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і наступного за ним цунамі в країнах Тихоокеанського вогняного кільця загинуло понад 230 тисяч осіб.

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Нагадаємо, землетрус біля берегів Чилі забрав життя двох людей.

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