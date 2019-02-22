В Японии произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В результате землетрясения магнитудой 5,8 на японском острове Хоккайдо пострадали, по меньшей мере, четыре человека, около 70 домов разрушено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Указано, что характер травм у пострадавших незначителен.
Угроза цунами не объявлялась.
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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.
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Напомним, землетрясение у берегов Чили унесло жизни двух человек.
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