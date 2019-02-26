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Потужний землетрус сколихнув Чилі

Потужний землетрус сколихнув Чилі

Київ • УНН

 • 8893 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У вівторок, 26 лютого, в Чилі стався землетрус магнітудою 4,9 балів за шкалою Ріхтера. Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), передає УНН.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на південний захід від міста Кікімбо в провінції Ельке. Осередок землетрусу залягав на глибині 51,8 км.

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Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 22 лютого на сході Еквадору стався землетрус магнітудою 7,5 балів.

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