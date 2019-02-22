На сході Еквадору стався землетрус магнітудою 7,5

Поштовхи зафіксовані у районі кордону Еквадору з Перу 22 лютого за 116 км на південний схід від еквадорського міста Палора.

Осередок землетрусу залягав на глибині 140 км.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що в результаті землетрусу магнітудою 5,8 на японському острові Хоккайдо постраждали, щонайменше, чотири людини, близько 70 будинків зруйновано.