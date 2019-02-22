На сході Еквадору стався землетрус магнітудою 7,5
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сильний землетрус магнітудою 7,5 стався на сході Еквадору. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Поштовхи зафіксовані у районі кордону Еквадору з Перу 22 лютого за 116 км на південний схід від еквадорського міста Палора.
Осередок землетрусу залягав на глибині 140 км.
Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що в результаті землетрусу магнітудою 5,8 на японському острові Хоккайдо постраждали, щонайменше, чотири людини, близько 70 будинків зруйновано.