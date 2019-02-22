На востоке Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,5
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки зафиксированы в районе границы Эквадора с Перу 22 февраля в 116 км к юго-востоку от эквадорского города Палора.
Очаг землетрясения залегал на глубине 140 км.
Напомним, 22 февраля стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 5,8 на японском острове Хоккайдо пострадали, по меньшей мере, четыре человека, около 70 домов разрушено.