На юго-западе Китая из-за землетрясения приостановлена добыча сланцевого газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В уезде Жунсянь юго-западной китайской провинции Сычуань приостановлена добыча сланцевого газа после землетрясения магнитудой 4,9 в этом районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Землетрясение зафиксировано в уезде Жунсянь в понедельник в 13:15 по пекинскому времени. По сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,48 градуса северной широты и 104,49 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 5 км.
Местные газодобывающие компании приостановили работу из соображений безопасности и в соответствии с требованиями производственной безопасности, сообщили в уездном правительстве.
По состоянию на 17:00 25 февраля в результате землетрясения погибли два человека и 12 получили травмы, в том числе трое - серьезные. Стихия затронула 13260 человек, обрушилось девять и повреждено 10911 построек. Прямой экономический ущерб расценивается в 14 млн юаней (2 млн долларов США).
Напомним, мощное землетрясение всколыхнуло Чили.