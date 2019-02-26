На юго-западе Китая из-за землетрясения приостановлена добыча сланцевого газа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12181 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36564 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119096 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122085 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124128 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122359 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117319 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145176 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На юго-западе Китая из-за землетрясения приостановлена добыча сланцевого газа

На юго-западе Китая из-за землетрясения приостановлена добыча сланцевого газа

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В уезде Жунсянь юго-западной китайской провинции Сычуань приостановлена добыча сланцевого газа после землетрясения магнитудой 4,9 в этом районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Землетрясение зафиксировано в уезде Жунсянь в понедельник в 13:15 по пекинскому времени. По сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,48 градуса северной широты и 104,49 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 5 км.

Местные газодобывающие компании приостановили работу из соображений безопасности и в соответствии с требованиями производственной безопасности, сообщили в уездном правительстве.

По состоянию на 17:00 25 февраля в результате землетрясения погибли два человека и 12 получили травмы, в том числе трое - серьезные. Стихия затронула 13260 человек, обрушилось девять и повреждено 10911 построек. Прямой экономический ущерб расценивается в 14 млн юаней (2 млн долларов США).

Напомним, мощное землетрясение всколыхнуло Чили

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