В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався у вівторок на індонезійському острові Суматра. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 23 кілометрах на північний-захід від провінції Котабару. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Інформації про жертви і руйнування поки не надходило.
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Як повідомляв УНН, в результаті землетрусу магнітудою 5,8 на японському острові Хоккайдо 22 лютого, постраждали, щонайменше, чотири людини, близько 70 будинків зруйновано.