В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник на индонезийском острове Суматра. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает УНН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от провинции Котабару. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Как сообщал УНН, в результате землетрясения магнитудой 5,8 на японском острове Хоккайдо 22 февраля, пострадали, по меньшей мере, четыре человека, около 70 домов разрушены.