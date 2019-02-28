В Индонезии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от провинции Котабару. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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Как сообщал УНН, в результате землетрясения магнитудой 5,8 на японском острове Хоккайдо 22 февраля, пострадали, по меньшей мере, четыре человека, около 70 домов разрушены.