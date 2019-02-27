Понад 60 людей в Індонезії знаходяться під завалами через зсув

За даними видання, інцидент стався на копальні в окрузі Болаанг-Монгондоу провінції Північний Сулавесі. В результаті зсуву сталося обвалення підтримуючих конструкцій в золотодобувній шахті.

Наразі повідомляється, про щонайменше одного загиблого. Рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, наразі вони врятували 13 осіб.

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Як повідомляв УНН, наприкінці січня в результаті повені і зсувів в індонезійській провінції Центральний Сулавесі 68 людей загинули, ще 47 отримали поранення, понад 3 тиcячі місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Наприкінці вересня минулого року в результаті землетрусу магнітудою 7,4 і наступних повторних поштовхів на Сулавесі загинули понад 2 тисяч осіб, 10,6 тисяч осіб постраждали.