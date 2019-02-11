На Закарпатті зсув пошкодив дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У неділю (10.02) річка Тур’я, яка піднялася через танення снігу, підмила берег і спричинила невеликий зсув на дорозі державного значення "Перечин – Свалява" між селами Порошково і Тур’я Поляна Перечинського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генадія Москаля.
У неділю (10.02) річка Тур’я, яка піднялася через танення снігу, підмила берег і спричинила невеликий зсув на дорозі державного значення "Перечин – Свалява" між селами Порошково і Тур’я Поляна Перечинського району. У результаті пошкоджено частину узбіччя та асфальтного покриття. Необхідності в обмеженні проїзду транспорту немає, на місце виїхали ремонтні бригади для укріплення берега та усунення пошкоджень.
Дорога "Перечин – Свалява" має статус територіальної, належить до доріг державного значення й перебуває на балансі Служби автомобільних доріг України.
Як повідомляв УНН, на річках Закарпаття очікується підйом рівнів води.