На Закарпатті зсув пошкодив дорогу

У неділю (10.02) річка Тур’я, яка піднялася через танення снігу, підмила берег і спричинила невеликий зсув на дорозі державного значення "Перечин – Свалява" між селами Порошково і Тур’я Поляна Перечинського району. У результаті пошкоджено частину узбіччя та асфальтного покриття. Необхідності в обмеженні проїзду транспорту немає, на місце виїхали ремонтні бригади для укріплення берега та усунення пошкоджень.

Дорога "Перечин – Свалява" має статус територіальної, належить до доріг державного значення й перебуває на балансі Служби автомобільних доріг України.



Як повідомляв УНН, на річках Закарпаття очікується підйом рівнів води.