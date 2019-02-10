На річках Закарпаття очікується підйом рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Внаслідок опадів та сніготанення 11-12 лютого на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"11-12 лютого внаслідок опадів та сніготанення на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через відлигу зберігається значна сніголавинна небезпека, можливі зсуви снігу на дороги у горах на Закарпатті.
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Раніше закарпатські рятувальники застерігали туристів не виходити в гори через високий ступінь лавинної небезпеки.