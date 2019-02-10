На реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате осадков и снеготаяния 11-12 февраля на реках Закарпатья ожидается подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"11-12 февраля в результате осадков и снеготаяния на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за оттепели сохраняется значительная снеголавинная опасность, возможны оползни снега на дороги в горах на Закарпатье.
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Ранее закарпатские спасатели предупреждали туристов не выходить в горы из-за высокой степени лавинной опасности.