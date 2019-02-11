На Закарпатье оползень повредил дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В воскресенье (10.02) река Турья, которая поднялась из-за таяния снега, подмыла берег и вызвала небольшой сдвиг на дороге государственного значения "Перечин - Свалява" между селами Порошково и Турья Поляна Перечинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Геннадия Москаля.
В воскресенье (10.02) река Турья, которая поднялась из-за таяния снега, подмыла берег и вызвала небольшой сдвиг на дороге государственного значения "Перечин - Свалява" между селами Порошково и Турья Поляна Перечинского района. В результате повреждена часть обочины и асфальтового покрытия. Необходимости в ограничении проезда транспорта нет, на место выехали ремонтные бригады для укрепления берега и устранения повреждений.
Дорога "Перечин - Свалява" имеет статус территориальной, относится к дорогам государственного значения и находится на балансе Службы автомобильных дорог Украины.
Как сообщал УНН, на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды .