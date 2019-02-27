Более 60 человек в Индонезии находятся под завалами из-за оползня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По меньшей мере один человек погиб, более 60 остаются под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, который произошел на острове Сулавеси в среду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел на шахте в округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси. В результате оползня произошло обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте.
Сейчас сообщается, по меньшей мере, одного погибшего. Спасатели продолжают извлекать из-под завалов людей, пока что они спасли 13 человек.
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Как сообщал УНН, в конце января в результате наводнения и оползней в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 68 человек погибли, еще 47 получили ранения, более 3 тиcячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В конце сентября прошлого года в результате землетрясения магнитудой 7,4 и последующих повторных толчков на Сулавеси погибли более 2 тысяч человек, 10,6 тысяч человек пострадали.