В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"У провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.Епіцентр землетрусу знаходився в 71 км на північний схід від регіону Ялімо в Папуа. Епіцентр підземних поштовхів лежав на глибині 10 км", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, жертв та руйнувань немає. Попередження про цунамі не надходило.
Нагадаємо, 1 березня 2019 року землетрус магнітудою 5,5 стався на півдні аргентинської провінції Сунчо Корраль.
Як повідомляв УНН, щонайменше одна людина загинула, понад 60 залишаються під завалами, викликаними зсувом на незаконному золотодобувному руднику, який стався на острові Сулавесі 27 лютого 2019 року.